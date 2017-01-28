В аптеках Украины могут исчезнуть некоторые лекарственные препараты

В украинских аптеках в ближайшее время могут стать дефицитом препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, причем импортного производства.
Это произойдет по причине того, что их невозможно будет реализовать по экономически необоснованным ценам. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Владимир Руденко, доктор фармацевтических наук. По его словам, многие оригинальные лекарственные препараты, согласно информации иностранных производителей, не могут продаваться по заниженной цене, поскольку она экономически не обоснована. Руденко подчеркнул, что с прилавков аптек могут исчезнуть препараты «Коринфар», «Конкор», «Плавикс», «Норваск», а также другие лекарства, но в то же время другие препараты, которые продаются по более низкой цене, не смогут их заменить.
«Еще одна проблема заключается в том, что Минздрав утвердил реестр по предельным отпускным ценам, и в нем нет предельных цен на двенадцать лекарств, поэтому совершенно непонятно, разрешается ли продавать эти препараты в аптеках Украины», отметил эксперт. По его словам, четких объяснений по этой проблеме Минздрав до сих пор не предоставил.