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Подорожание нефти спровоцирует рост цен на газ в Украине

Подорожание нефти спровоцирует рост цен на газ в Украине
Очередной рост стоимости черного золота может негативно отразиться на ценах на импортный газ в Украине, однако для обычных потребителей топливо не должно повыситься в цене. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики.

По его словам, Украина ощутит на себе подорожание нефти на мировом рынке, и, прежде всего, в стране подорожают нефтепродукты. «Уже сейчас незначительное подорожание мы наблюдаем на заправочных станциях. Не исключено, что также подрастут цены и на импортный газ, поскольку внутренние цены на это топливо зависят от импортной цены. Однако, это еще не значит, что газ подорожает для обычных потребителей», отмечает Гончар. По его словам, даже при резком подорожании нефти цены на газ в Украине останутся регулируемыми.

Власти должны принять меры, которые не позволят монополистам злоупотреблять положением на рынке. Они не смогут «выкачивать» выручку по максимуму с простых потребителей, используя при этом факт роста цен на энергоресурсы на мировом рынке. Ранее Гончар дал прогноз, что нефть может подорожать до ста долларов за баррель.
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