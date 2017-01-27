Поліцейським в Україні заборонили використовувати собак при розгоні мітингів

МВС України видало наказ, згідно з яким працівники поліції не мають права на застосування службових собак з метою придушення несанкціонованих зборів, демонстрацій та мітингів, повідомляє replyua.net. Відповідний наказ відомства був опублікований сьогодні.
«Також вводиться заборона на використання службових собак в процесі припинення непогоджених зборів, акцій протесту, мітингів та демонстрацій, які відзначаються ненасильницьким характером та не призводять до порушення роботи системи зв’язку, транспорту, компаній та організацій», - зазначається в документі. При цьому зазначається, що якщо на поліцейських, громадян або на важливі об’єкти, котрі знаходяться під охороною, було скоєно збройний напад, або під час затримання небезпечних осіб або громадян зі зброєю та в процесі звільнення заручників, собаку можна випускати без будь-яких попереджень. У процесі проведення операцій для затримання осіб зі зброєю в районі АТО бажано одягнути на собаку спеціальний жилет, який не проб’є куля.
Як відомо, 13 грудня минулого року поруч з будівлею МВС в українській столиці правоохоронці, яким не вдалося пройти процес переатестації, провели акцію протесту.