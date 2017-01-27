Тука пояснив, чому ЗСУ не можуть звільнити Донбас

Якщо ЗСУ почнуть проводити військову операцію для звільнення тимчасово окупованих територій Донбасу, це неодмінно призведе до значних втрат, які в три або чотири рази будуть перевищувати втрати проросійських бойовиків. Як передає replyua.net, відповідну точку зору в інтерв’ю журналістам озвучив заступник міністра у справах окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Георгій Тука.
Він підкреслив, що відсутність будь-яких дій з боку України, які б сприяли поверненню окупованих територій, не варто чекати на покращення ситуації, вважає чиновник. Разом з цим він наголосив, що Київ самостійно, без допомоги міжнародної спільноти, не зможе звільнити Донбас від окупантів.
Звичайно, додав Тука, Україна сама може зробити спробу звільнення окупованої території, задіявши армію, проте такий варіант навіть не розглядається. Не секрет, що в арсеналі самопроголошених республік не менше сорока тисяч людей зі зброєю. Георгій Тука вважає, що якщо Україна розпочне активно наступати, варто очікувати досить значних втрат серед української армії. Раніше Тука заявляв про можливість вже весною поточного року звільнити весь Донбас невійськовим шляхом.