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В Украине в 4 раза возрастет размер штрафа за незаконную охоту

В Украине в 4 раза возрастет размер штрафа за незаконную охоту
Кристина Юшкевич, временно исполняющая обязанности главы Гослесагентства Украины, на своей странице в Фейсбуке сообщила о том, что таксы, на основании которых определяют размер ущерба, нанесенного браконьерами, в Украине могут быть увеличены ровно в четыре раза, передает replyua.net.

Юшкевич при этом отметила, что соответствующее распоряжение готовят в Министерстве природы и Министерстве агрополитики, и проект подан на рассмотрение. По словам Юшкевич, поднятие таксы в четыре раза связано с итоговым индексом инфляции, а также с учетом эстетической и экологической ценности и с учетом охотничье-хозяйственной ценности.

«Чтобы понять, какой штраф грозит браконьерам, можно взять за пример незаконное уничтожение или добычу лося. В настоящий момент штраф для браконьера составляет всего двадцать тысяч гривен, но совсем скоро он может увеличиться до 80 тысяч гривен», пишет Юшкевич. Также будут установлены следующие размеры штрафов: за муфлона и косулю – 32 тысячи, за лань – 40 тысяч, за оленя пятнистого – 50 тысяч, за оленя европейского – 60 тысяч гривен.
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