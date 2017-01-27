На рахунок МОЗ перерахували 60 млн. гривень, які намагалися незаконно відмити під час будівництва «Охмадиту»

Згідно рішення суду знято арешт з 60 млн. гривень, які зловмисники намагалися привласнити під час робіт з будівництва дитячої лікарні «Охмадит». Наразі ці кошти вже перераховані на рахунок МОЗ України. Як повідомляє replyua.net, про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник ГПУ Юрій Луценко.
За його інформацію, прокурори займаються розслідуванням справ щодо нецільового використанням ДП «Укрмедпроектбуд» під час будівництва «Охмадиту» 60 млн. гривень. Луценко підкреслив, що напередодні ГПУ запропонувала відмінити арешт цих коштів, і суд прийняв відповідне рішення. У зв’язку з цим вже сьогодні, завдяки контролю з боку НБУ, казначейство здійснило перерахунок цих коштів Міністерству охорони здоров’я для продовження будівництва лікарні «Охмадит».
Раніше ЗМІ повідомляли, що рішенням столичного Печерського райсуду було встановлено запобіжний захід колишнім очільникам двох підприємств, яких вважають безпосереднім чином причетними до викрадення більше 9 млн. гривень, які держава протягом 2012 – 2014 років виділяла на реконструкцію лікарні «Охмадит». Відомо про домовленість між високопосадовцями та бізнесменами про штучне завищення вартості будівельних робіт та обладнання на 9,2 млн. грн.