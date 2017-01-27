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Адвокат Януковича не захотів приймати підозру про держзраду

Адвокат Януковича не захотів приймати підозру про держзраду
Адвокат президента-втікача Віктора Януковича відмовився приймати виправлену та уточнену підозру щодо вчинення державної зради. Про це під час прес-конференції розповів представник Генеральної прокуратури України Крим Максим, повідомляє канал «112 Україна», передає replyua.net.

«Перебуваючи у приміщенні Генпрокуратури адвокат Януковича у письмовій формі підтвердив своє небажання приймати підозру про скоєння злочину свого підзахисного. В той самий час повідомлення про підозру було відправлене на адресу фірми, в якій працює даний адвокат. Таким чином ГПУ вжила заходів стосовно передачі такого повідомлення», - розповів він.

Як повідомлялося наріже, Генеральна прокуратура України відправила запрошення Януковичу на допит та ознайомлення з матеріалами справи щодо державної зради. «В результаті розслідування ГПУ з’ясувала, що колишній президент України Віктор Янукович в листі звернувся до президента РФ Володимира Путіна, закликаючи його ввести свої війська та територію України. Було звернення до глави Російської держави та до Ради Федерації РФ», - наголосив Максим Крим. Як відомо, Янукович переховується на території Ростовській області, у Росії.
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