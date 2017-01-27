Росіяни атакували українське судно

Нещодавно російські снайпери відкривали вогонь по водолазному човну військово-морських сил України «Почаїв». Про це повідомляє прес-центр ВМС Збройних сил України на власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук, інформує replyua.net.
«Декілька годин тому у засобах масової інформації, в основному російського походження, Інтернет-користувачі змогли ознайомитися із заявою представника керівного складу одного з силових відомств Росії про те, що українське водолазне судно «Почаїв» нібито обстріляло бурові платформи «Чорноморнафтогазу», - зазначається у повідомленні.
У свою чергу в ВМС ЗСУ заявили, що ситуація була протилежною, і що вогонь відкрили снайпери по українському човну. «На відміну від голослівних і нічим не підтверджених гучних заяв російських пропагандистів, ми маємо чим підкріпити свої слова. Ми маємо сліди на рубці від російських куль», - наголосили в ВМС. Також у інформаційному листі зазначили, що українська сторона не хоче ускладнювати ситуацію і починати виясняти стосунки, хоча причин для цього було більше ніж потрібно. Така ситуація може призвести до провадження нових антиросійських санкцій. На даний момент стосовно даного інциденту реакції з боку європейських колег не було.