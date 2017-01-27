Украинцы устремились на заработки не только в Польшу

Граждане Украины отправляются на заработки не только в Польшу – власти Эстонии сообщают о том, что число трудовых мигрантов из Украины в прошлом году достигло 57 процентов от общего числа иностранных граждан, приезжающих на заработки в Эстонию, сообщает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду.
Как стало известно, в прошлом году эстонские власти выдали срочный вид на жительство 1807 гражданам из третьих стран, и свыше половины из них являются украинцами. Больше тысячи украинцев смогли найти работу в Эстонии в 2016 году. Также источник отмечает, что число трудовых мигрантов из Украины за последние три года практически не изменилось: в 2014 году в Эстонии работали 57 процентов украинцев от общего числа мигрантов, в 2015 году их было уже 60 процентов.
На втором месте по потоку рабочей силы в Эстонию по-прежнему остается Россия. В прошлом году Эстония приняла свыше трехсот россиян. В бюро миграции рассказали, что украинцы чаще всего предпочитают сезонную работу, а также трудятся на предприятиях, в сельском хозяйстве и в строительной отрасли.