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Аваков: руководство еще одного предприятия получило почти полмиллиона гривен «отката»

Аваков: руководство еще одного предприятия получило почти полмиллиона гривен «отката»
На своей странице в Фейсбуке глава МВД Украины информирует о том, что руководство «Чернобыльского спецкомбината» в качестве отката за победу завода в тендерных торгах получило порядка 432 тысяч гривен, передает replyua.net.

По словам Авакова, чиновники гарантировали победу на торгах, а также клятвенно обещали завышать цену на дизельное топливо после проведения этих торгов. За такую мелкую услугу чиновники требовали почти полмиллиона. «Сегодня сотрудниками Департамента защиты экономики Нацполиции Украины, а также следователями военной прокуратуры в Центральном регионе и бойцами специального подразделения Корд был задержан заместитель директора «Чернобыльского спецкомбината», написал в своем Фейсбуке Арсен Аваков.

По его словам, буквально в эти минуты правоохранители продолжают задержания – будет привлечен к ответственности непосредственно и руководитель крупного предприятия. Некоторые пользователи уже прокомментировали пост главы Министерства внутренних дел, отметив, что такими быстрыми темпами и реакцией правоохранителей можно дожить и момента, как в знаменитом фильме, - «А теперь – Горбатый!».
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