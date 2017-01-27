валюта
СпецтемаСиноптик: 27 января погода в Украине начнет резко меняться

Геращенко розповіла про прогрес у процесі звільнення заручників

Геращенко розповіла про прогрес у процесі звільнення заручників
Всі структури та відомства, які приймають участь у процесі звільнення військовополонених та російських заручників розуміють необхідність координувати всі свої дії зі Службою безпеки України. Про це у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук розповіла заступник керівника ВРУ, представник України у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко, інформує replyua.net.

У своєму повідомленні вона зазначила, що в ході відеозустрічі 26-го січня обговорювалося виключно одне питання – це звільнення заручників. «Україна провела досить масштабну пошукову роботу для аналізу списків, які використовують всі три сторони Мінських переговорів. Ми робимо все, що від нас залежить для того, щоб процес звільнення заручників наблизити до свого логічного завершення», - заявила вона.

Крім того, у четвер пройшла зустріч родин військовополонених та заручників Кремля з міжвідомчою групою СБУ з питань пошуку зниклих безвісти та звільнення полонених. «Всі структури розуміють, для чого потрібно координувати свої зусилля з СБУ. Це потрібно для того, щоб активніше шукати зниклих безвісти та надавати соціальну допомогу родинам таких осіб», - наголосила Геращенко. Як відомо, представники ОРДЛО вимагають від України обміну заручників за формулою "1 до 10".
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки

Последние новости

В США прокомментировали информацию об отмене антироссийских санкций

Трамп здійснює атаку на світовий порядок - блогер

Росіяни атакували українське судно

Россияне требуют госпитализации Джигурды – «жалко человека»

Горбачов озвучив пропозицію Путіну і Трампу відносно ядерної війни

У Трампа підтвердили інформацію про переговори з Путіним

Стали известны темы телефонных переговоров Путина и Трампа

Фінансувати тероризм чи мерзнути у власних домівках?

У Франції вважають адміністрацію Трампа викликом для Європи

Украинцы устремились на заработки не только в Польшу

Эксперты советуют всем худеющим использовать специальную посуду

Аваков: руководство еще одного предприятия получило почти полмиллиона гривен «отката»

ГУР: командование РФ уничтожает документы, чтобы скрыть реальные потери на Донбассе

Эксперты назвали три продукта, которые необходимо употреблять ежедневно

Геращенко розповіла про прогрес у процесі звільнення заручників

Росс: 2017 год станет сложнейшим для Порошенко – у него появятся новые враги

Гройсман пояснив місцевій владі Львова, що потрібно робити зі сміттям

Ученые НАСА: в феврале на Землю упадет гигантский астероид

Штайнмайєр пішов з посади глави МЗС Німеччини

Боровой: деньги кончились, переходим к торгам и переговорам

 Новости за день