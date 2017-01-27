Геращенко розповіла про прогрес у процесі звільнення заручників

Всі структури та відомства, які приймають участь у процесі звільнення військовополонених та російських заручників розуміють необхідність координувати всі свої дії зі Службою безпеки України. Про це у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук розповіла заступник керівника ВРУ, представник України у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко, інформує replyua.net.
У своєму повідомленні вона зазначила, що в ході відеозустрічі 26-го січня обговорювалося виключно одне питання – це звільнення заручників. «Україна провела досить масштабну пошукову роботу для аналізу списків, які використовують всі три сторони Мінських переговорів. Ми робимо все, що від нас залежить для того, щоб процес звільнення заручників наблизити до свого логічного завершення», - заявила вона.
Крім того, у четвер пройшла зустріч родин військовополонених та заручників Кремля з міжвідомчою групою СБУ з питань пошуку зниклих безвісти та звільнення полонених. «Всі структури розуміють, для чого потрібно координувати свої зусилля з СБУ. Це потрібно для того, щоб активніше шукати зниклих безвісти та надавати соціальну допомогу родинам таких осіб», - наголосила Геращенко. Як відомо, представники ОРДЛО вимагають від України обміну заручників за формулою "1 до 10".