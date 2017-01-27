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НБУ: кредит МВФ Украина вернет за пять лет с низкой процентной ставкой

НБУ: кредит МВФ Украина вернет за пять лет с низкой процентной ставкой
Василий Фурман, член Совета Нацбанка, заявил о том, что Украине придется выплачивать кредит Международного валютного фонда на протяжении трех-пяти лет, однако процентные ставки при этом будут очень низкими, сообщает replyua.net со ссылкой на Эспрессо.

По словам Фурмана, срок возврата такого кредита составляет не более пяти лет, но особенность и главная положительная деталь для нашей страны заключается в том, что кредит МВФ выделяет под минимальные процентные ставки. «Это отличный сигнал для иностранных инвесторов, ведь когда фонд инвестирует в Украину, это значит, что он подтверждает тот факт, что в стране проводятся реформы, а также значительно улучшается инвестиционный климат.

Также представитель Нацбанка подчеркнул, что Международный валютный фонд является чуть ли не единственной организацией в мире, которая всегда готова сотрудничать с Украиной. «Кажется, что никто не хочет завозить в Украину деньги, за исключением МВФ. До 2019 года нам нужно будет погасить долг в 18 миллиардов долларов. Остается только один вопрос – где мы будем брать такие большие средства», отметил Фурман.
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