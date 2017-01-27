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Порошенко планує зустрітися з Меркель

Порошенко планує зустрітися з Меркель
Президент України Петро Порошенко в найближчий час зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Як передає replyua.net, за словами речника глави держави Цеголка Святослава, зустріч має відбутися 30-го січня поточного року.

За попередніми даними, головною темою розмови між Порошенком та Меркель стане ситуація на Донбасі, а саме її зміни в поточному місяці. Крім того Порошенко має на меті обговорити і порядок виконання Мінських домовленостей, які на сьогоднішній день залишаються виконаними на 0%. Також важливим питанням буде продовження та підсилення антиросійських санкцій як засобів впливу на Російську Федерацію з метою виконання угод.

Порошенко також торкнеться теми обміну військовополоненими, яка досі залишається одною з найболючіших тем для дискусій в Україні та найскладнішою у переговорах з проросійськими бойовиками. Як повідомлялося раніше, новий президент США Дональд Трамп підготував наказ про скасування антиросійських санкцій і збирається обговорити дане питання з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним. Телефонна розмова в тристоронньому порядку має відбутися вже у суботу, 28-го січня.
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