У Києві затримали групу росіян, яких підозрюють у причетності до "Л/ДНР" (ВІДЕО)

Представники Державної прикордонної служби спільно з спецпідрозділом Служби безпеки України затримали групу російських громадян, яких підозрюють у співпраці з терористами самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Про це у п’ятницю, 27-го січня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, передає replyua.net.
«У всіх п’ятьох затриманих правоохоронці вилучили однакові конверти о однаковими сумами в 100 тисяч російських рублів. В деяких із них навіть співпадала дата видачі паспортів. Під час допиту спеціалісти стали помічати, що чоловіки дають відповіді, які притаманні військовослужбовцям», - зазначається у інформаційному листі. В той самий час у повідомленні зауважили, що під час обшуків крім вищеперерахованого у одного з затриманих було вилучено маскувальний халат та жетон, який отримують військові Збройних сил Російської Федерації.
Наразі росіянам заборонено перетинати державний кордон. Їх підозрюють у причетності до терористичних організацій ОРДЛО, у співпраці з проросійськими бойовиками. Можливо, вони готувалися до терористичних актів. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію. Як повідомлялося раніше, СБУ затримала бойовика, який брав участь у захопленні влади в Донецьку.