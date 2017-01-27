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Луценко анонсував "публічний" суд над Януковичем (ВІДЕО)

Луценко анонсував "публічний" суд над Януковичем (ВІДЕО)
Генеральна прокуратура України вже провела допити всіх свідків в рамках кримінального провадження про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича. Нещодавно було допитано спікера ВРУ Андрія Парубія, який і закрив серію допитів. Про це на зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії у п’ятницю заявив керівник ГПУ Юрій Луценко, повідомляє «5 канал», передає replyua.net.

«Матеріали розслідування через деякий час передадуть для ознайомлення захисту президента-втікача», - наголосив він. «На всіх екранах країни з березня буде транслюватися неупереджене та чесне судове засідання, на якому буде вирішуватися питання щодо державної зради особи, яка своїм наказом дозволила Російській Федерації ввести свої війська в Україну: спочатку в Крим, а згодом і на Донбасі», - заявив генпрокурор.

«Ця подія поставить остаточну крапку в історії тоталітарного режиму влади Януковича, дасть змогу забрати всі багатства, які знаходяться не лише на території України, а й за її межами», - додав Луценко. Також у інформаційному листі зазначається, що вже найближчим часом ГПУ почне розслідування справ щодо соратників Януковича: Клименка, Курченка та Кузьменка.

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