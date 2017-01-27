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Заборону на в'їзд до України меру Перемишля скасовано - ЗМІ

Заборону на в'їзд до України меру Перемишля скасовано - ЗМІ
Служба безпеки України прийняла рішення та скасувала заборону на в’їзд до України міському голові Перемишля Роберту Хомі. Про це сьогодні, 27-го січня, йдеться у повідомленні «ZAXID.NET», у якому посилаються на джерела в центральному апараті СБУ, передає replyua.net.

Співрозмовник видання зазначив, що скасування заборони на п’ятирічний в’їзд для мера Перемишля стало можливим лише завдяки особистому втручанню в цю справу президента України Петра Порошенка. Крім того, згідно з повідомленням, прес-служба СБУ не змогла вчасно відреагувати на це: спростувати або підтвердити дану інформацію. Також варто зауважити, що наразі керівник прес-центру Служби безпеки України Гітлянська Ольга на даний момент являється недоступною для надання будь-якого коментаря.

Як повідомлялося раніше, СБУ заборонила меру польського міста Перемишля Роберту Хомі в’їжджати в України протягом п’яти років у зв’язку з тим, що він брав участь у антиукраїнських заходах у своєму місті. Така ситуація призвела до зародження політичного конфлікту між Варшавою та Києвом. Варто зауважити, що саме у Перемишлі в минулому році відбувалися наймасштабніші антиукраїнські акції протесту.
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Заборону на в'їзд до України меру Перемишля скасовано - ЗМІ

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