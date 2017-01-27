В Україні хочуть скасувати декілька свят

Український інститут національної пам’яті підготував специфічний проект закону щодо скасування в Україні міжнародного жіночого дня 8-го березня, святкування 1-го та 9-го травня. Про це під час розмови з кореспондентом видання «Апостроф» заявив керівник інституту В’ятрович Володимир, передає replyua.net.
«Я вважає, що українцям потрібно забути про таке державне свято, як 1-ше травня. Також потрібно акуратно та делікатно змінити акцент громадян з святкування 9-го травня та подію 8-го травня. Крім того я переконаний, що потрібно скасували таке державне свято, як день жінок, який святкують 8-го березня», - зазначив він.
За його словами, Український інститут національної пам’яті вже підготував відповідний проект закону під назвою «Державні свята в Україні». «Через деякий час ми будемо виставляти дане питання на обговорення громади. Найголовнішим завданням буде упорядкувати всі ці свята, оскільки у нас як нації за останній час з’явилося багато власних свят, а свята радянських часі потрібно поступово прибирати. Це все потрібно якось впорядковувати. Я сподіваюся, що у 2017 році нашу ініціативу приймуть у Верховній Раді», - наголосив історик. Крім того В’ятрович наголосив, що на державному рівні мають відзначатися лише значні події в історії України.