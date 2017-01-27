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Чиновник дав прогноз щодо очищення Львова від сміття

Чиновник дав прогноз щодо очищення Львова від сміття
Станом на ранок 27-го січня у Львові було прибрано від сміття близько половини всіх майданчиків. Про це під час засідання координаційної ради заявив керівник департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Романчук Назарій, повідомляє «Укрінформ», передає replyua.net.

«Вже зранку 27-го січня від завалів сміття було очищено 184 контейнерних майданчиків. А це у свою чергу дещо більше 47% від всіх майданчиків обласного центру. Наразі роботи продовжуються. Їх завершать лише тоді, коли все сміття буде вивезено, а місто очищене від завалів бруду», - зазначив він. «Всі майданчики, які сьогодні знаходяться під горами сміття, заплановано очистити до 29-го січня, неділі», - наголосив Романчук.

Крім того чиновник зауважив, що наразі міська влада вже має підписані договори з місцевими органами самоврядування. Саме на їхні полігони і вивозять сміття з обласного центру. Як повідомлялося раніше, 27-го січня до Львову прибуде з робочим візитом за дорученням президента прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який має допомогти місту у вирішенні питання зі сміттєвою проблемою. Раніше глава уряду наголосив, що така ситуація в місті була спричинена бездіяльністю влади.
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