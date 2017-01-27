валюта
СпецтемаПономарь: все новости о России, и все они очень плохие для нее

У «ДНР» підвищили розмір мінімальної пенсії

У «ДНР» підвищили розмір мінімальної пенсії
Галина Сагайдакова, яка очолює так званий пенсійний фонд невизнаної «ДНР», повідомила про рішення керівника «республіки» Олександра Захарченка, яким передбачається підвищення розміру мінімальної пенсії для мешканців «ДНР», повідомляє replyua.net. За її словами, Захарченко схвалив указ під номером 407, датований 26 листопада минулого року. Згідно документу, мінімальна пенсія у «ДНР» буде дорівнювати 2600 російських рублів. Більше того, за словами Сагайдакової, керівники самопроголошеної «ДНР» вирішили перерахувати пенсії тих жителів, у яких виплати не відповідали зазначеній вище сумі. «Керівник» ПФ наголосила, що 2600 рублів – це та сума, яка повністю співпадає за споживчим кошиком для тих громадян, які втратили працездатність.

Варто нагадати, що керівник «ДНР» Захарченко прийняв рішення про заснування громадської організації «Донецька республіка». Зараз усі, хто є працівниками органами виконавчої влади, вимушені писати заяви про прийняття до її складу. Разом з тим, Олександр Захарченко наголосив, що ті, хто відмовиться від написання зяяв, будуть вважатися людьми, не бажаючими йти на співпрацю з «ДНР».

Раніше співробітники СБУ в Луганській області затримали колишню чиновницю Пенсійного фонду невизнаної «ЛНР» у зв’язку з її намаганням здійснити оформлення української пенсії.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Синоптик: 27 января погода в Украине начнет резко меняться
Важное за сутки
26 янв 2017
5448

Російський актор попросив Путіна «навіть не думати» залишати посаду президента

Відомий у Росії актор Василь Ліванов, якого багато глядачів знають завдяки зіграній ним ролі Шерлока Холмса, попросив російського президента Володимира Путіна ніколи не залишати займану ним посаду,

Последние новости

Заборону на в'їзд до України меру Перемишля скасовано - ЗМІ

Напередодні призначення Тіллерсона головні дипломати США вчинили демарш

Американские СМИ остерегают: указ Трампа о снятии санкций с России уже в Белом доме

Хуг розповів про втрати серед цивільних на Луганщині

В Україні хочуть скасувати декілька свят

Україну можуть передати в орбіту Росії – британський експерт

ОБСЄ має докази порушення "Мінська" обома сторонами - Хуг (ВІДЕО)

Вчені оголосили страшний діагноз для більшості росіян

Терористи обстріляли Авдіївку (ФОТО)

В США розповіли про таємний план Трампа щодо Росії

Штайнмайєр висловив своє занепокоєння щодо подій в США

Трагедія у Княжичах: після злочинців будинок грабували правоохоронці

Чиновник дав прогноз щодо очищення Львова від сміття

Журналист: отказаться от Крыма в обмен на тишину Донбасса – это предательство своих граждан в оккупации

У «ДНР» підвищили розмір мінімальної пенсії

Євген Магда: українці та поляки мають відзняти спільний історичний фільм, який об’єднає два народи

Трамп таки має намір налагодити відносини з Росією

Лукашенко повідомив про загрозу незалежності Білорусі через війну в Україні

Нусс: Семенченко, Парасюк действуют по тем сепаратным идеям, которые транслирует Надя Савченко

Платники податків в Україні складають 40% фінансування «ДНР» та «ЛНР» - Семенченко

 Новости за день