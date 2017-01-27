У «ДНР» підвищили розмір мінімальної пенсії

Галина Сагайдакова, яка очолює так званий пенсійний фонд невизнаної «ДНР», повідомила про рішення керівника «республіки» Олександра Захарченка, яким передбачається підвищення розміру мінімальної пенсії для мешканців «ДНР», повідомляє replyua.net. За її словами, Захарченко схвалив указ під номером 407, датований 26 листопада минулого року. Згідно документу, мінімальна пенсія у «ДНР» буде дорівнювати 2600 російських рублів. Більше того, за словами Сагайдакової, керівники самопроголошеної «ДНР» вирішили перерахувати пенсії тих жителів, у яких виплати не відповідали зазначеній вище сумі. «Керівник» ПФ наголосила, що 2600 рублів – це та сума, яка повністю співпадає за споживчим кошиком для тих громадян, які втратили працездатність.
Варто нагадати, що керівник «ДНР» Захарченко прийняв рішення про заснування громадської організації «Донецька республіка». Зараз усі, хто є працівниками органами виконавчої влади, вимушені писати заяви про прийняття до її складу. Разом з тим, Олександр Захарченко наголосив, що ті, хто відмовиться від написання зяяв, будуть вважатися людьми, не бажаючими йти на співпрацю з «ДНР».
Раніше співробітники СБУ в Луганській області затримали колишню чиновницю Пенсійного фонду невизнаної «ЛНР» у зв’язку з її намаганням здійснити оформлення української пенсії.