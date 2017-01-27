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Євген Магда: українці та поляки мають відзняти спільний історичний фільм, який об’єднає два народи

Євген Магда: українці та поляки мають відзняти спільний історичний фільм, який об’єднає два народи
Відомий український політолог Євген Магда в ефірі одного з українських телеканалів прокоментував акту вандалізму, який був скоєний у селищі Биківня під Києвом, де невідомі осквернили поховання польських воїнів. За словами Євгена Магди, на сьогодні для України надійнішого партнера ніж Польща немає, але сплюндровані поховання поляків – це елемент гібридної війни, яку веде проти України, Росія.

«Люди, які робили цей акт вандалізму розуміли реакцію Польщі, тому що це нормально, коли люди ставляться свідомо до поховань своїх національних героїв. Нас намагаються зіткнути лобами з найвідданішими партнерами. Треба розуміти, що це не просто дрібне хуліганство – це велике геополітичне хуліганство, за яким стоїть Росія», – зазначив Євген Магда.

За його словами, все це відбувається на фоні заборони в’їзду міського голови польського міста Перемишль Роберта Хоми в Україну та на фоні заяв поляків, які відмовилися брати участь у форумі «Європа-Україна». Вихід із загострення конфлікту Євген Магнда бачить у тому, щоб посадити за стіл перемовин і дискусій не політиків, а істориків, найпалкіших критиків, експертів, які мають великий досвід, які мають за плечима купу історичних досліджень. «Нехай не відразу та саме вони мають прийти до спільно знаменника, який би влаштовував, як українців, так і поляків. Безумовно, без поступок не буває компромісу, але нам треба мати не тільки свою історію, а й своє майбутнє, яке ми зможемо написати лише за підтримки надійних партнерів, якими на сьогодні є поляки. Результатом діалогу можуть стати зйомки спільного історичного документального фільму, який не буде прототипом польської «Волині». Це має бути фільм справедливий і об’єднуючий», – підсумував Євген Магда.
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