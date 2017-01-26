Киев озвучил туристические ожидания на «Евровидение-2017»

В четверг, 26 января 2017-го года, представитель Киевской государственной городской администрации (КГГА) Алексей Резников озвучил туристические ожидания на «Евровидение-2017», который в этом году ввиду победы Джамалы в Стокгольме будет проходить в Украине. Как передаёт replyua.net, в эфире «Голоса столицы» Резников озвучил, сколько туристов может посетить украинскую столицу в период проведения конкурса — предполагается, что в Украину приедут порядка 20 000 новых туристов.
В связи с тем, что в мае туристический поток в Киев значительно увеличится, в украинской столице в настоящее время во всю идёт подготовка к приему иностранных гостей. В частности, КГГА уже может «похвастаться» началом реализации проекта «Безопасная столица», в рамках которого по территории города установили порядка 4500 камер видеонаблюдения. Эти камеры размещаются как на улицах, так и в учреждениях социальной сферы.
Однако, количество камер для мониторинга ситуации в городе планируют увеличить ещё на 4000. В Киеве недавно уже открылся дата-центр, который будет заниматься мониторингом ситуации в городе через данные камеры.