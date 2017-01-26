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Поліція повідомила подробиці надзвичайної ситуації в київському СІЗО

Поліція повідомила подробиці надзвичайної ситуації в київському СІЗО
За інформацією прес-служби відділу комунікації у місті Києві, працівниками правоохоронних органів проводиться встановлення причин, які призвели до смерті 20-річного засудженого в столичному СІЗО, повідомляє replyua.net. Як стало відомо, молодий хлопець, якого було госпіталізовано після отримання ним травми голови, помер в лікарні, так і не прийшовши до тями. При цьому поліцейські зазначили, що ув’язнений з ознаками насилля був знайдений на місці, де він зазвичай спав . Крім померлого, з ним в камері було ще п’ятеро людей. Також правоохоронці додали, що від свідків вони не отримали ніяких даних. ,

Тіло померлого вже знаходиться на судово-медичній експертизі, за результатами якої правоохоронці планують дізнатися, наскільки тяжкими було тілесні ушкодження та яким був механізм їх утворення. Інформація стосовно цього випадку вже внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Почато розслідування провадження за статтею 121 ч.2 Кримінального кодексу України.

Раніше ЗМІ повідомляли про смерть в одному з медичних закладів столиці чоловіка, який напередодні був доставлений з київського СІЗО. На ньому були багато чисельні тілесні ушкодження.

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