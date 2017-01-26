Конкурс на посаду керівника Нацполіції: Тест здало десятеро

В конкурсі на посаду керівника Національної поліції України з 43 учасників успішно здали тести 10. Про це повідомив секретар конкурсної комісії Захаров Євгеній, повідомляє «ЛІГА.net», передає replyua.net.
У список тих, хто успішно здали тести потрапили: В’ячеслав Аброськін, Антоненко Леонід, Бушуєв Костянтин, Берладін Олександр, Гиренко Вадим, Вишневський Андрій, Головин Дмитро, Людкевич Станіслав, Князєв Сергій та Шевчук Олексій. Через деякий час комісія буде проводити з ними співбесіду. І вже у наступному місяці заплановано представити голові Міністерства внутрішніх справ трьох фіналістів конкурсу.
Як повідомлялося раніше, 14-го листопада минулого року за власним бажанням з посади керівника Національної поліції України було звільнено Хатію Деканоїдзе. На її місце тимчасово було поставлено заступника керівника Нацполіції Вадима Трояна, який також зареєструвався в конкурс на посаду глави НП, однак не прийшов на тестування. Як відомо, після звільнення Деканоідзе багато хто робив ставки на те, що главою Національної поліції стане саме Вадим Троян, який на думку чиновників, був найближчим у поліції до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.