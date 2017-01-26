Згвалтування в Києві: У поліції розповіли подробиці

Правоохоронні органи столиці розшукують трьох молодиків, які напередодні, 25-го січня, у Солом’янському районі Києва пограбували та зґвалтували жінку. Про це у четвер, 26-го січня, повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції Києва, передає replyua.net.
Під час опитування потерпіла розповіла, що ввечері біля гаражів троє невідомих напали на неї, зґвалтували та потім пограбували і зникли з місця події. Однак при цьому вона зауважила, що обличчя нападників їй здалися знайомими, ніби вона раніше з ними вже десь проводила час. За словами жінки, один із злочинців під час розмови ударив її в обличчя, після чого вона впала і вже не змогла піднятися. «На місці події правоохоронці знайшли сліди крові та неподалік одну сережку», - зазначили у інформаційному листі.
Наразі триває експертиза. За словами медиків, під час обстеження жінки було констатовано пошкодження м’яких тканин обличчя в результаті коротких ударів. За їхньою інформацією, під час надання медичної допомоги потерпіла знаходилася в стані сильного алкогольного сп’яніння. Дані про злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зґвалтування та пограбування. За вищеперераховані злочини ґвалтівникам світись до 18 років ув’язнення.