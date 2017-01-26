На санках и с мясом: на границе задержан предприимчивый украинец

Сегодня на российско-украинской границе был задержан мужчина, который пытался «перевезти» в соседнюю страну тушу животного. Как информирует replyua.net со ссылкой на Государственную пограничную службу, гражданин Украины был задержан в четверг, 26 января.
Сотрудники пограничного наряда отдела Красная Таловка Луганского отряда перехватили гражданина Украины, попытавшегося пересечь границу и попасть на территорию России. Похоже, украинец хотел подзаработать в России, продав мясо, однако не нашел подходящего транспорта, чтобы его перевезти, поэтому взял с собой в дорогу обычные санки. Конфискованную тушу животного пограничники передадут в Государственную фискальную службу. На задержанного уже составлен протокол, информация по этому делу будет передана на рассмотрение в суд.
Напомним, что ранее боевики «ЛНР» запретили гражданам ввозить на оккупированные территории мясные продукты через пункт пропуска Станица Луганская. По последней информации, сначала украинцам запретили провозить только мясные изделия, а через несколько дней – все продукты питания.