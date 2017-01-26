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Головне - вижити! Експерт розповів про головну загрозу для України

Головне - вижити! Експерт розповів про головну загрозу для України
Після того, як пост президента Сполучених Штатів Америки зайняв Дональд Трамп, порядок у світі змінився; в цей час для України найголовнішим завданням залишається виживання. Таку думку висловив учасник Економічного дискусійного клубу Осипенко Руслан, передає replyua.net.

«Наразі ввесь світ знаходиться в стані очікування. Сьогодні змінюється світовий порядок. Ті питання, які раніше були незначними, сьогодні можуть стати вирішальними. Сьогодні на посту головної країни світу знаходиться чоловік, який не хоче притримуватися того порядку, який було встановлено у світі після завершення Другої світової війни. Він готовий внести радикальні зміни. Наприклад, ООН для нього не являється перспективною міжнародною організацією, яку потрібно ліквідувати. Однак всі знають, що роль США в цій організації і на сьогоднішній день являється головною. Для України найголовніше в цей час – вижити. Потрібно зміцнювати не лише економіку, а й армію, оскільки ми входимо в нову еру – еру регіональних та субрегіональних конфліктів», - розповів він. За словами Осипенка, найгірше, що може зараз бути для України – це залишатися об’єктом міжнародних відносин, а потрібно ставати суб’єктом.
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