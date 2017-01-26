Эксперт: идея нейтралитета для Украины – это информационная операция, которая была спланирована Россией

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Аналитик Института мировой политики Николай Белесков в эфире «Громадського радио» высказал мнение о том, что большинство экспертов, которые говорят, что Украине следовало бы придерживаться нейтралитета, просто занимаются популизмом, ведь, как можно говорить о нейтралитете, когда на твоей территории идет война.«Все разговоры о нейтралитете на сегодня идут против здравого смысла. Нейтралитет вводится государством, которое не является участником конфликта. Когда две стороны воюют, третья сторона, если не хочет стать объектом агрессии, может провозгласить нейтралитет. Украина не может объявить нейтралитет, ведь это возразит тому, что сегодня Российская Федерация объявила своей политикой фактическое уничтожение украинского суверенитета и государственности», – отметил эксперт.По его словам, пока российская агрессия продолжается, пока одна из сторон продолжает руководствоваться агрессивными намерениями по отношению к Украине, то говорить о нейтралитете Украины нелогично. Николай Белесков предположил, что, возможно, идея нейтралитета для Украины – это информационная операция, которая была спланирована Россией, когда в конце декабря стало известно, что существуют определенные планы относительно крупной сделки.«Люди, которые продолжают отстаивать тезис нейтралитета, делают медвежью услугу Украине, ведь они дают посылы тем, кто окружает Дональда Трампа. Это две разные влиятельные силы. Они дают аргументы, что Украина готова стать тем теленком, который сам себя приносит в жертву, чтобы стабилизировать отношения», – резюмировал эксперт.