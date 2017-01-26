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Ляшко предлагает жесткий законопроект – подонок должен провести свою вонючую жизнь за решеткой

Ляшко предлагает жесткий законопроект – подонок должен провести свою вонючую жизнь за решеткой
В Украине резко увеличилось количество грабежей, краж и разбойных нападений, и от этих преступлений больше всего страдают обычные украинцы – средний класс и пенсионеры, поэтому уголовную ответственность нужно ужесточать. Как информирует replyua.net, об этом Олег Ляшко пишет на своей странице в Фейсбуке.

По словам лидера Радикальной партии, богатые украинцы могут сами себя защитить – они нанимают водителей и охрану. «Что касается бедных людей, их никто не защищает, поэтому эту проблему мы возьмем на себя. К сожалению, ворам в Украине руки не отрубают, хотя лично я бы так делал. Однако мы увеличим тюремный срок за такие преступления в два раза. Я уже дал поручение подготовить соответствующий законопроект», написал Ляшко.

По его словам, если речь идет об ограблении или краже, преступника нужно приговаривать минимум к десяти годам заключения без права на досрочное освобождение. «Подонок, вырывающий сумку из рук пенсионера, где лежат деньги на черный день, должен понимать, что большую часть своей вонючей жизни он будет сидеть за решеткой», подчеркнул лидер Радикальной партии.
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