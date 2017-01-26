Тука проти блокування залізничного шляху в зоні АТО

Правоохоронні органи мають втрутитися в ситуацію з блокуванням залізничних шляхів на території Луганщини. Про це під час телеефіру на каналі «112 Україна» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, інформує replyua.net.
«На мою думку, в ту ситуація мають втрутитися саме силові структури, оскільки людям невідома мова культури, вони е розуміють того, що є закони. То як ще на них можна вплинути? Потрібно підключати правоохоронців», - зауважив він. В той самий час Тука прокоментував можливість відновлення перевезень пасажирів через лінію розмежування через залізницю. «Це питання було порушено навіть переговорах в Мінську. Пропонується пробний варіант – короткий маршрут з Первомайська до Попасної. Однак до цього часу ми так і не отримали відповідь від бойовиків. Вони не можуть гарантувати безпеку», - додав він.
Як відомо, 25-го січня учасники антитерористичної операції заблокували залізничну дорогу Луганськ-Попасна. Таким чином вони протестують проти торгівлі України з окупованими територіями. Як повідомлялося раніше, проросійські бойовики мають наміри оплатити заборгованості за воду та світло, яка надходить з підконтрольної Києву території, українським вугіллям.