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Слова Зеркаль перекрутили - МЗС

Слова Зеркаль перекрутили - МЗС
Інформація про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може виключити Київ з переговорів щодо ситуації на Донбасі являються невірною трактовкою Reuters та не відображають позиції української влади. Про це заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, передає replyua.net.

«Олена Зеркаль не говорила про те, що її хвилює можливість того, що президента США Дональд Трамп може виключити Київ з переговорів щодо Донбасу. Слова, які всіх так зачепили, були лише висновком журналістів видання Reuters», - пояснила вона. «Зазначаючи про свою стурбованість стосовно можливості виключення України з переговорів по Донбасу Зеркаль казала: «Ми поступово виходимо з однієї позиції. Всі переговори, які проходять з питання України, включаючи Донбас та Крим, мають проходити за участі наших представників. Це питання дуже важливе, оскільки обговорюється майбутнє нашої держави», - зазначила Беца.

Як повідомлялося раніше, у коментарі, який зробили представники міжнародного видання Reuters йдеться про те, що українська сторона схвильована з приводу того, що в процесі налагодження стосунків з РФ Трамп може виключити Київ з переговорів щодо Донбасу.
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