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"Хотів Україну? Отримай Гаагу": В Криму розмістили цікаві банери

"Хотів Україну? Отримай Гаагу": В Криму розмістили цікаві банери
На території окупованого Російською Федерацію Криму в районі контрольного пропускного пункту «Чонгар» минулої ночі повісили банери із зображенням російського лідера Володимира Путіна та засновником українського націоналістичного руху Степана Бандери. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив Кримський бандерівець, передає replyua.net.

Цікаво зазначити, що на одному з бордів наклеїли картинку з зображенням Путіна, який сидить за гратами з характерним написом: «Хотів України? Отримаєш Гаагу!». На іншому банері на фоні національних українських кольорів зображений Степан Бандера та написаний його крилатий вислів: «Коли між хлібом та свободою народ вибирає перше, то в результаті залишається ні з чим». «Дивляться» ці банери в сторону анексованого півострова таким чином, що кожен, хто в’їжджає до материкової України їх бачить.

Така ситуація викликала у користувачів соціальних мереж суперечки. Деякі радили розмістити такі банери і біля окупованого Донбасу. «Подібні треба повісити біля окупованого Донецька та Луганська, і в Севастополі в центрі не завадить», - зазначив користувач. «Туди б ще екран з виступами головного німецького фашиста Адольфа Гітлера, то місцева «вата» вся б збиралася біля адмінкордону», - зауважив ще один.
"Хотів Україну? Отримай Гаагу": В Криму розмістили цікаві банери
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