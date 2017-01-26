ГПУ повідомила про масові відмови в судах розглядати справи Майдану

В українських судах спостерігається нова негативна тенденція, яка полягає у масових відмовах брати на розгляд справ, які стосуються подій на Майдані, в зв’язку з чим процес оголошення вироків значним чином затягується, про що повідомляє replyua.net. Відповідна заява була зроблена керівником Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком.
Він зазначив, що існує дуже велика кількість питань у зв’язку з тим, що суди не мають бажання розглядати злочини під час акцій протесту в Києві. Наприклад, так трапилося зі справою командира «Беркута» в Харкові, оскільки тоді майже весь скла суддів Деснянського районного суду вирішили взяти самовідвід щодо розгляду цього провадження. У зв’яжу з цим, додав Горбатюк, фактичний розгляд справи судом було відкладено на вісім місяців.
Тим часом, столичним Святошинським судом був встановлений факт, згідно з яким співробітник «Беркуту» використав автомат для того, аби розстрілювати активістів Революції Гідності 20 лютого 2014 року. Такий висновок був зроблений під час допиту за участю потерпілого Петра Ковальчука, а також на основі аналізу матеріалів, які стосуються п’яти колишніх працівників спецрозділу «Беркут».