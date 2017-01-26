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Чрезвычайная ситуация на реке Днепр

Чрезвычайная ситуация на реке Днепр
В Днепропетровской области, в Каменском, в Днепр вылилось триста тонн мазута, и в регионе началась чрезвычайная экологическая ситуация, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН. В сюжете программы говорится о том, что в местном речном порту тонет баржа с краном.

Сообщается, что протекание мазута было обнаружено очень давно – в августе прошлого года. Проблему оставили в стороне, надеясь на обычное «авось», к ремонту в порту так и не приступали. Несколько дней назад сотрудники речного порта обратили внимание на то, что в сторону начала клониться неработающая техника. Раньше с ее помощью осуществлялась погрузка металлолома и древесины. За то время, пока техника наклонялась, утекло много мазута – в речном порту образовалась огромная клякса. Больше никаких подробностей не сообщается.

Нужно отметить, что экологические проблемы на Днепре на этом не заканчиваются. К примеру, в Киеве экологи обнаружили множество отмелей, и, по их словам, в некоторых местах вода в Днепре едва доходит до колена. Особенно сложная ситуация сейчас фиксируется в районе моста Патон.
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