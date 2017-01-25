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#22PushUpChallenge: Кличко устроил отжимания у здания КМДА

#22PushUpChallenge: Кличко устроил отжимания у здания КМДА
Мэр Киева Виталий Кличко решил поддержать флешмоб #22PushUpChallenge, в рамках которого не только обычные люди, но и знаменитости выказывают поддержку АТОшникам, возвращающимся из зоны конфликта на юго-востоке Украины. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт Виталия Кличко, мэр Киева решил принять участие во флешмобе, не отвлекаясь надолго от работы — политик устроил отжимания прямо на входе в здание Киевской городской государственной администрации.

Как пояснил Кличко, эстафету на отжимания ему передала киевская патрульная полиция. Мэр Киева не проигнорировал эту эстафету, а также продолжил способствовать её распространению: Кличко передал эстафету своему брату Владимиру. По мнению киевского градоначальника, этот флешмоб в исполнении Владимира Кличко позволит популяризировать акцию не только в пределах украинского государства, но и во всём мире.

Напомним, флешмоб #22PushUpChallenge «вышел» из соцсетей. В рамках этого флешмоба участникам предлагается отжаться 22 раза в поддержку ветеранов АТО. Идеей для поддержки украинских военных в соцсетях прониклись после шокирующей статистики из США, в которой речь шла о том, что каждый день в 2014-м году 22 американских ветерана накладывали на себя руки (7403 ветеранов США за 2014 год). Позднее уточнялось, что ежедневно фиксировалось 20, а не 22 самоубийства, однако первая цифра в народе уже «устоялась». В связи с тем, что многие военные возвращаются к мирной жизни с посттравматическим синдромом, в мире стали проводить такие акции поддержки, а некоторые даже собирают пожертвования для оказания помощи военным.


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