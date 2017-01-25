СМИ узнали, почему РФ «выбрала» Пинчука новым президентом Украины

Недавно российскую прессу «всколыхнула» новость о том, что будущим президентом Украины может стать Виктор Пинчук, а украинские пользователи соцсетей, в свою очередь, стали задаваться вопросом о том, почему Россия хочет видеть во главе Украины именно его. Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью журналиста УНИАН телеканалу «112», в российских СМИ, которые распространили такую новость, подобные публикации не выходят без ведома Кремля. Соответственно, кандидатура Пинчука кажется нынешней российской власти удобной.
Как пояснил журналист, поводом для раскрутки идеи о становлении Пинчука президентом Украины стала недавняя статья в Wall Street Journal. В этой статье Пинчук говорит, в частности, о необходимости «сдачи» Крыма России. Усмотрели в тексте Пинчука также и то, что Донбасс де-факто следует оставить в составе Украины, но под фактическим руководством России. Кроме того, журналист УНИАН отметил ещё один момент, который в РФ восприняли выгодным: Пинчук де-факто предложил отказаться от проевропейского курса.
Распространение такой новости, к тому же, предполагало возникновение разговоров на эту тему в Украине — прокремлёвским СМИ, считает журналист, удалось этого достичь, ведь многие эксперты внутри Украины действительно стали комментировать возможность становления Пинчука «у руля» в Украине.