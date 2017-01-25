За вимагання хабара у бійця АТО СБУ затримала поліцейського

На офіційній сторінці СБУ в Сумській області в соцмережі повідомляться про затримання працівника поліції, який вимагав хабара в учасника антитерористичної операції, передає replyua.net. Як з’ясувалося, затриманий – працівник сектору кримінального розшуку Краснопільського відділу поліції Сумської обл. Старший лейтенант вимагав грошей в учасника бойових дій на Донбасі, якого демобілізували в кінці минулого року. Відомо, що під час бойової сутички з ворогом боєць втратив власний військовий білет. За те, щоб не бути притягненим до кримінальної відповідальності, лейтенант вимагав у військового 4 тисячі гривень.
Сьогодні також стало відомо про здійснений обшук у помешканні 60-річного екс-заступника однієї з районних держадміністрації у Харківській області, який наразі є громадським радником керівника райради. Правоохоронцями у нього було виявлено великий арсенал зброї, яка мала шеврони РФ.
Проведення обшуку було здійснено у процесі розслідування справи відносно земельних махінацій протягом 2010 – 2014 років. У колишнього високопосадовця поліцейські також знайшли 6 гранат, більше шести сотень патронів, військову форму Росії, а також бронежилет.