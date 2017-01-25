Эксперт: героизация Бандеры в Украине «на руку» Путину

Владимиру Путину на руку то, как в Украине набирает обороты героизация украинского отца национализма Степана Бандеры, считает Иэн Бейтсон из издания Foreign Policy. По его мнению, популярность Бандеры помогает де-факто ослабить Украину, ведь на её фоне разворачивается нешуточная «война за историю» с Польшей. Как передаёт replyua.net со ссылкой на заметку Бейтсона, Польша является для Украины главным союзником в борьбе с российской пропагандой, тогда как риск ухудшения отношений Киева и Варшавы делает Украину более уязвимой перед Россией.
Обозреватель поясняет, что для польских граждан Степан Бандера не является таким героем, каким его помнят украинцы. По данным автора, польские последователи Бандеры занимались истреблением мирного населения государства, а прославление этого исторического деятеля в соседней стране не воспринимается как позитивное явление. И хотя сейчас киевские и варшавские политологи пытаются предотвратить ухудшение украинско-польских отношений, риск разрушительного действия националистического популизма в обеих странах возрастает.
Бейтсон пишет, что Польша может отвернуться от Украины, если в этой «войне за историю» не будет найден компромисс. Если же отношения Киева и Варшавы ухудшатся, то Украина в борьбе с кремлёвской пропагандой останется одна, ведь США после выборов могут пересмотреть свою позицию по отношению к РФ, а ведущие европейские страны «заняты своими проблемами».