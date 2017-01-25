Transparency International: влада України практично не веде боротьбу з корупцією

В інтерв’ю журналістам Ярослав Юрчишин, який займає посаду виконавчого директора Transparency International, заявив, що якщо українські політики збережуть нинішні показники проведення реформ, то для досягнення рівня життя такого, як у сусідній Польщі, доведеться чекати 20 років, про що повідомляє replyua.net.
За словами Юрчишина, Київ дуже повільно просувається у проведенні реформ і найбільше це стосується подолання корупції. Експерт зазначив, що для держави, у якій з уст кожного чиновника звучать заяви про необхідність знищення цього ганебного явища, це вкрай сумна статистика.
«Якщо ми візьмемо, наприклад, Фінляндію та Данію, то Україна повинна буле працювати над реформами в межах 35 – 40 років для того, щоб досягти їхніх показників боротьби з корупцією, якщо брати до уваги темпи боротьби українських чиновників цим явищем», - зазначив Юрчишин. За його словами, представники української еліти не перестають говорити про те, як вони прагнуть, щоб Україна стала членом європейської спільноти. Разом з тим, експерт вважає, що з таким показником корупції у багатьох сферах в Україні, така держава не має ніяких шансів на вступ до Євросоюзу.