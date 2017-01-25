"Не минуло і 100 років": НАБУ просить суд дозволити заочне розслідування проти Чауса

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулися до суду за дозволом на проведення заочного досудового розслідування проти судді-хабарника Миколи Чауса, якого було спіймано «на гарячому» ще влітку минулого року. про це йдеться у повідомленні на сайті НАБУ, передає replyua.net.
Відповідне клопотання було направлено 25-го січня до Солом’янського районного суду міста Київ. У поясненні САП та НАБУ зазначили, що вони змушені вдаватися до таких заходів у зв’язку з переховуванням зловмисника від слідства. Як відомо, у серпні 2016 року суддю Дніпровського районного суду детективи антикорупційного бюро спіймали під час отримання хабара в розмірі 150 тисяч доларів США за те, щоб Чаус в суді над одним із кримінальних проваджень виніс бажане рішення. Однак затримати одіозного суддю не вдалося, оскільки він має імунітет, а в той час Верховна Рада України знаходилася на канікулах, і рішення про скасування недоторканості було прийнято вже аж наприкінці вересня, коли Чаус вже давно знаходився за межами України та переховувався від правосуддя. Через деякий час голова НАБУ Артем Ситник зазначив, що Чаус покинув кордони України за фальшивими документами, оскільки його справжній закордонний паспорт було вилучено.