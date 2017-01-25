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Насіров розповів про симпатію до Трампа

Насіров розповів про симпатію до Трампа
Керівник Державної фіскальної служби України Роман Насіров, якого було помічено на інавгурації 20-го січня в США, зізнався у тому, що являється прихильником нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це він заявив у середу, 25-го січня, інформує replyua.net.

«Так, я являюсь прихильником нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Підтверджую, що відвідував США в день його інавгурації. Насправді, було дуже цікаво подивитися на таку подію», - прокоментував глава Державної фіскальної служби свою поїздку в США на інаугурацію президента Дональда Трампа. В той самий час він сказав, що літав до Америки на запрошення і не знає, скільки коштує такий візит.

«Мене запросили. Перебування на інавгурації нового президента США було оплачено, тому я не знаю, скільки це коштує», - додав Насіров. Як повідомлялося раніше, на інавгурацію Дональда Трампа до Сполучених Штатів полетіло ще декілька українських політиків не зважаючи на те, що такий візит – задоволення не з найдешевших. Як відомо, за результатами електронних декларацій експерти зробили висновки, що «українським депутатам має бути соромно просити у МВФ транш в 1 млрд. дол., коли у самих в рази більше».
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