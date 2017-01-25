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Луценко: Агресор не отримає Церцвадзе

Луценко: Агресор не отримає Церцвадзе
Українська сторона має всі підстави для того, щоб відмовити Росії у екстрадиції грузина Гія Церцвадзе, оскільки підтвердилась інформація про те, що він приймав участь у бойових діях в зоні АТО на стороні України. Про це у середу, 25-го січня, у себе на Фейсбуці повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує replyua.net.

Також він зазначив, що у вівторок мав розмову з Грузинським корпусом у складі Збройних сил України, головою Генеральної прокуратури Грузії та представником грузинської опозиції. «Аналіз положень міжнародних конвенцій та їхнє звернення дали нам підстави не лише для того, щоб Гія Церцвадзе було звільнено з-під варти на час проведення екстрадиційної перевірки, а й у подальшому відмовити російській стороні у його видачі, оскільки Церцвадзе брав участь у бойових діях, захищаючи Україну та Грузію від російського агресора», - пояснив Луценко.

Як повідомлялося раніше, у випадку, якщо інформація про участь Церцвадзе у добровольчих формуваннях Збройних сил України підтвердиться, то українська сторона буде мати всі підстави для того, щоб не видавати його Росії, яка хоче отримати грузина через нібито його причетність до вбивства на території РФ.
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