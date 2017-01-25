Порошенко: Кремль намагається розвалити ЄС

Президент України Петро Порошенко заявив про те, що влада Російської Федерації діє лише у власних інтересах і намагається дестабілізувати ситуацію та призвести до повного розпаду Європейського союзу. Про це він заявив під час розмови з представником видання «Helsingin Sanomat», повідомляє українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Хто у сучасному світі не має ніякої вигоди від того, що Євросоюз існує? Німеччина користь має, так само її має і Франція, і Великобританія, навіть не зважаючи на Brexit. Фінляндія має і інші. Однак лише Росія намагається спрямувати максимум зусиль на послаблення зв’язків між країнами ЄС. Здійснюючи інформаційний вплив на окремі держави, Путін хоче, щоб Європейський союз розпався», - наголоси Порошенко.
Також президент зауважив, що його дуже непокоїть нинішня ситуація, яка складається в Євросоюзу. «Дехто каже, що для Путіна найбільша трагедія – це розпад Радянського союзу. Для мене подібним буде, якщо розпадеться ЄС», зазначив глава держави. За словами Порошенка, країни ЄС мають об’єднатися як ніколи міцно, щоб пройти цей непростий шлях, оскільки агресор не зупиниться доти, доки не призведе до негативних наслідків в Європі, хоча фактично з цього він не матиме ніякої вигоди.