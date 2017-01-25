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Російський суд продовжив арешт Сущенка

Російський суд продовжив арешт Сущенка
Московський суд продовжив термін тримання під вартою для українського журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка ще на 3 місяці. Про це на своїй сторінці у Твіттері розповів його захисник Марк Фейгін, передає replyua.net.

Він зауважив, що оптимістично ставиться до перспективи звільнення Романа через декілька місяців. Однак при цьому, за словами Фейгіна, має зберегтися тиск з боку міжнародних організацій, таких як Парламентська асамблея Ради Європи. «На сьогоднішній день загальна ситуація щодо Сущенка складається досить добре. Звісно, розраховувати на те, що російський суд його відпустить не варто, але при цьому успіхи є у питанні його повернення. Тут прогрес невеликий, але він є», - зазначив адвокат.

«Наразі ми вже маємо хороші результати, які складаються на користь Романа. Тому я дуже оптимістичний в тому, що скоро він повернеться додому», - наголосив Фейгін. В той самий час прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца зазначила, що українська сторона у свою чергу висловила ноту протесту з приводу продовження арешту Сущенка на 3 місяці. «МЗС ще раз висловив свій рішучий протест беззаконній діяльності суду Москви щодо українського кореспондента Романа Сущенка», - наголосила вона.
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