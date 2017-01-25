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МВФ не собирается выделять Украине новый транш в ближайшее время

МВФ не собирается выделять Украине новый транш в ближайшее время
На сайте Международного валютного фонда появилась информация о календаре повестки дня на ближайшее время, и в него не был включен вопрос по предоставлению Украине очередного транша, сообщает replyua.net со ссылкой на Вести. Это значит, что МВФ не планирует выделение финансовой помощи еще как минимум один месяц.

Календарь Международного валютного фонда расписан до 3 февраля, и в нем нет ни слова об Украине. Интересно и то, что в повестку дня были включены рассмотрения вопросов по таким государствам, как Австралия, Индия, Кения, Индонезия, Испания, Сомали. Ранее, около недели назад, Александр Данилюк, министр финансов Украины, заявлял о том, что МВФ предоставит транш Украине через пару недель – в начале февраля. Чиновники МВФ говорили то же самое, а Валерия Гонтарева, глава Нацбанка, и вовсе заявила, что Украина получит транш до конца января.

Позднее в НБУ сдвинули дату на тот же февраль, а также заговорили и о сокращении суммы транша – с 1,3 миллиардов долларов до одного миллиарда. Ранее мы сообщали, что к этому времени Украина смогла выполнить только три из одиннадцати условий фонда, и в правительстве заявляли, что занимались другими вопросами.
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