Балчун объявил планы на 2017 год: новый логотип, Wi-Fi и маршруты за пределы Украины

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Глава украинского железнодорожного перевозчика «Укрзализныци» Войцех Балчун заявил, что в 2017 году «УЗ» ожидают ребрендинг, новые поезда, вагоны и 15 миллиардов прибыли. В частности, Балчун рассказал сегодня, 25 января, на заседании Кабмина о том, что около 28 миллиардов гривен инвестиций планируют вложить в покупку около 10 тысяч вагонов для перевозки груза, а также больше 50 пассажирских вагонов. Кроме этого, «УЗ» запланировано приобретение 4 новых поездов. На вокзалах появится бесплатный Wi-Fi и билетные терминалы. Ко всему этому запускается конкурс на новое лого и дизайн вагонов, ожидается пополнение в международных маршрутах: ведется подготовка по запуску поездов в направлении Болгарии, Польши и Австрии.Также планируются изменения в системе бухгалтерского учета, которые позволят выйти УЗ на новый международный уровень, а также руководство «УЗ» рассчитывает на 15 миллиардов дохода в 2017 году.Ранее в отчетах за предыдущий год работы Войцех Балчун заявлял, что, несмотря на большие долги ведомства, за 2016 год удалось выйти на уровень 300 миллионов гривен дохода, а также провести ремонт и обновление подвижного состава.