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Изменился ли уровень коррупции в Украине за год?

Изменился ли уровень коррупции в Украине за год?
По данным Индекса восприятия коррупции за 2016 год Украина имеет 29 баллов из 100. Данный показатель превышает результаты 2015 года на 2 балла. Но как обозначают представители международной организации Transparency International, это слишком маленькие изменения для страны, которая ставит антикоррупционную реформу как приоритетное задание вот уже который год. Среди соседей Украины с таким же количеством баллов оказались такие страны как Казахстан, Российская Федерация, Иран и Непал. Для сравнения у Беларуси 40 баллов из 100, а у соседней Польши – 62 из 100. Одним из лидеров в рейтинге является Дания с 90 баллами из ста возможных.

Для того чтобы в стране произошли реальные изменения украинское представительство Тransparency International предлагает следующие действия в этом направлении: создание эффективной системы антикоррупционного правосудия с привлечением иностранных специалистов для отбора судей для подобных судов, расследование и доведения до суда фигурантов «санкционного списка Януковича», общедоступность финансовых отчетностей в секторе безопасности и обороны, правдивая коммуникация с населением и международными партнерами в сфере антикоррупционной реформы, построение отношений в сфере предпринимательства по новым прозрачным правилам в контексте взаимоотношений общества, власти и бизнеса.

Отметим, что Индекс восприятия коррупции основан на независимых опросах, участниками которых выступают мировые представители экспертной среды в сфере правозащиты и финансов, в частности, специалисты Мирового банка, Freedom House, World Economic Forum.
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