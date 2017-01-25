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Експерт запропонував варіант кращого контролю бойовиків "Л/ДНР"

Експерт запропонував варіант кращого контролю бойовиків "Л/ДНР"
Сторони протистояння на Донбасі не потрібно розводити. Навпаки, їх потрібно звести так, щоб вони бачили один одного. Таку думку висловив український військовий експерт Жданов Олег, інформує replyua.net.

«Про що нам сьогодні говорять політики? Розводьте війська? Створюйте так звані «сірі зони», які будуть нікому не підконтрольними? Однак правила війни, які пройшли через сторіччя, говорять про те, що потрібно якомога ближче підходити до противника, щоб мати візуальний контакт з ним, контролювати кожен його крок», - зазначив він. Також експерт зауважив, що чим більше українська армія зможе контролювати переміщення противника в окопах, тим ефективнішою буде оборона, і як наслідок, швидкість реагування на зміну ситуації також буде швидшою.

Крім того Жданов, відповідаючи на уточнююче запитання щодо його позиції стосовно Мінських угод, наголосив: «Взагалі моя позиція незмінна – я проти Мінських угод. Чому? Тому що вони не приносять результату. Потрібно переформатувати нормандський формат та зробити Російську Федерації стороною, яка являється причетною до ситуації на Донбасі». Він додав, що для ефективного подолання проблеми на сході України «потрібно починати все з чистого аркушу».
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