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В Україні очікується різка зміна вартості мобільного зв’язку

В Україні очікується різка зміна вартості мобільного зв’язку
Українські мобільні компанії почали роботу, яка передбачає запровадження тарифних планів з обмеженою кількістю безкоштовних дзвінків, але при цьому планується збільшення об’єму інтернет-трафіку, про що повідомляє replyua.net. Так, частина гравців ринку взагалі вирішила, що настав час відмовитися від старих тарифних планів, а вартість решти планується підняти. Наприклад, абонентів «Київстару», у яких припиняється дія тарифного плану, будуть переведені на нові пакети «Онлайн» та «Розмови».

А в кінці 2016 року мобільний оператор lifecell в одному зі своїх тарифних планів дав своїм абонентам можливість обирати необхідний пакет мобільного 3G інтернету (в межах 2 – 10 Гбт). Також абоненти lifecell мають право без обмежень користуватися соцмережами та мессенджером ВіР в Україні, що надає можливість здійснення відеодзвінків, чатів та обміну файлами.

Подібні плани і у оператора Vodafone Україна. За словами менеджера компанії Вікторії Рубан, про підняття вартості тарифів мова не йде, натомість абонентам запропонують більший обсяг пакетів. Рубан також додала, що наразі вартість місячного пакету послуг Vodafone Україна складає в межах 40 – 50 грн.
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