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Нацгвардію стягнули до ВР і Кабміну через протести автовласників

Нацгвардію стягнули до ВР і Кабміну через протести автовласників
Відсьогодні столичний урядовий квартал знаходиться під посиленою охороною бійців Нацгвардії (НГУ) через те, що автовласники не припиняють проводити там акцію протесту, про що повідомляє replyua.net. За інформацією прес-служби НГУ, мітингувальники, які представляють рух «Авто Євро Сила» знаходяться поруч з будівлею ВР та вимагають скасування досить жорстоких умов для власників автомобілів, котрі мають іноземну реєстрацію. Серед основних вимог учасників протесту – прийняття проекту закону №5567, завдяки якому можна вирішити проблему ввезення на українську територію авто, зареєстрованих у країнах ЄС.

«Для того, щоб не відбулися активні масові заворушення, було прийнято рішення про посилення охорони безпеки громадян в урядовому кварталі. Приблизно сім сотень бійців, які представляють київське з’єдннаня НГУ, несуть відповідальну службу у головному місті нашої країни», - зазначається у повідомленні працівників Нацгвардії.

Напередодні активісти вдалися до часткового перекриття в’їзду до української столиці через Бориспільський пропускний пункт. Така акція була влаштована власниками автомобілів на іноземній реєстрації.
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