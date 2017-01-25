Тимчук звинуватив деяких політиків у намаганні повернути Україну під вплив Росії

Нардеп Дмитро Тимчук проаналізував низку заяв, зроблених деякими відомими політичними діячами України відносно Криму та Донбасу, про що повідомляє replyua.net. При цьому експерт вказав на присутність політичного контексту у таких висловлюваннях. Своїми міркуваннями політик поділився на сторінці у соцмережі.
Найбільше Тимчука «дістали» нещодавні заяви його колег з «Опоблоку» відносно того, що на олігарха Віктора Пінчука почали чинити неправомірний та безпідставний тиск. Скоріше за вске, Тимчук мав на увазі останню заяву бізнесмена стосовно необхідності Києва піти на низку «болючих компромісів» для того, щоб досягти миру з РФ.
«В ЄС та США, під приводом політичних непорозумінь, почалося проведення потужної інформатики на Україну з метою «відбілювання» Путіна. Вказані вище випадки (Тимчук процитував слова Савченко, Медведчука та Пінчука) не є випадковістю, а частиною стратегії», - написав Тимчук. На його переконання, основна мета цієї стратегії – змусити Захід зняти санкції з Росії. Але й це ще не все: депутат вважає, що є мета зняти з РФ усю відповідальність за події на Донбасі та змусити Україну визнати правомірність анексії Криму. Таким чином, робить висновок Тимчук, керівник Кремля хоче вийти сухим з води.